По всей Польше прошли масштабные антииммиграционные демонстрации под лозунгом "Остановить иммиграцию", передает BAQ.KZ со ссылкой на Еuronews. Акции, организованные националистической партией "Конфедерация", прошли в Варшаве, Кракове, Познани, Вроцлаве, Белостоке и других городах. По официальным данным, в стране было зарегистрировано около 100 публичных мероприятий.

Протестующие потребовали ужесточения миграционного контроля, в частности — закрытия границ с Литвой, Украиной, Беларусью и Словакией. Один из лидеров "Конфедерации", депутат Сейма Кшиштоф Босак, призвал к отставке правительства Дональда Туска и к более жёстким мерам против нарушителей границы. Он также предложил разрешить военнослужащим применять оружие в отношении нелегальных мигрантов и настаивал на масштабной депортации нарушителей.

Протесты совпали с введением Польшей временного пограничного контроля с Германией и Литвой, вступившего в силу 7 июля. На границе с Германией открыто 52 пункта досмотра, с Литвой — 13.