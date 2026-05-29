В 90% школ Казахстана созданы условия для инклюзивного образования

Для обеспечения доступности и равенства в сфере образования в Казахстане инклюзивная политика развивается в соответствии с международными конвенциями и национальным законодательством. Об этом на площадке СЦК сообщила вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова. По ее словам, Законом РК «Об образовании» предусмотрены государственные гарантии по созданию специальных условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями на всех уровнях образования.

«Сегодня более чем в 90% общеобразовательных школ созданы условия для инклюзивного образования», – отметила спикер на пресс-конференции.

Кроме того, для сокращения разрыва между городскими и сельскими школами, а также создания условий для получения качественного образования в регионах создана сеть школ «Келешек мектептері». На сегодняшний день введены в эксплуатацию 217 школ нового формата, рассчитанных на 460 тыс. ученических мест.