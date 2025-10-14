  • 14 Октября, 16:18

В Абайской области ищут пропавшую 13-летнюю девочку

Сегодня, 16:10
Фото: t.me/dp_abai

Департамент полиции Абайской области объявил розыск 13-летней Саржан Аружан Ануаркызы, которая 13 октября 2025 года вышла из дома и с тех пор не вернулась, передает BAQ.KZ.

Приметы: рост 155–160 см, худощавого телосложения, длинные черные волосы, карие глаза, смуглая кожа; под глазом имеется родинка.

Была одета: черная болоньевая куртка, белая толстовка с капюшоном, белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Аружан, сообщить по телефону 102.

