В Абайской области ищут пропавшую 13-летнюю девочку
Сегодня, 16:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
31Фото: t.me/dp_abai
Департамент полиции Абайской области объявил розыск 13-летней Саржан Аружан Ануаркызы, которая 13 октября 2025 года вышла из дома и с тех пор не вернулась, передает BAQ.KZ.
Приметы: рост 155–160 см, худощавого телосложения, длинные черные волосы, карие глаза, смуглая кожа; под глазом имеется родинка.
Была одета: черная болоньевая куртка, белая толстовка с капюшоном, белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Аружан, сообщить по телефону 102.
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается
- На границе с Казахстаном задержали груз электроники на 200 миллионов тенге
- Криштиану Роналду в Алматы: казахстанец опубликовал редкое видео