В Абайской области модернизировали 58 учебных кабинетов в 36 школах

В Абайской области продолжается модернизация учебной инфраструктуры малокомплектных школ. В рамках благотворительного проекта при поддержке фонда «Қазақстан халқына» в 36 школах региона оборудовали 58 современных учебных кабинетов.

Возможности обновленных кабинетов оценил аким области Абай Берик Уали во время посещения средней школы имени Шакарима в селе Кенгирбай би. Глава региона вместе с почетными гостями ознакомился с кабинетами «Наука» и «Цифровой кабинет».

Школа была открыта в 1986 году. Сейчас здесь обучаются 95 учеников. В классе предшкольной подготовки занимаются девять детей, еще 20 воспитанников посещают мини-центр. В учебном заведении работают 34 педагога.

В 2025 году при поддержке фонда «Қазақстан халқына» для школы приобрели оборудование для научного и цифрового кабинетов на общую сумму 21 млн тенге. Каждый кабинет рассчитан на 14 учеников и оснащен современными цифровыми устройствами, лабораторным и практическим оборудованием.

Как отмечается, новые кабинеты позволяют школьникам развивать исследовательские и практические навыки, повышать цифровую грамотность и углубленно изучать естественно-научные дисциплины.

В рамках проекта «Развитие потенциала малокомплектных школ области Абай» также были выделены средства из местного бюджета на текущий ремонт помещений. Кроме того, четыре школы области получили учебные кабинеты и мебель стоимостью по 250 млн тенге каждая.

Еще одним направлением стала реализация проекта фонда «QH Жасампаз ұрпақ». В его рамках организации дополнительного образования в Аягозском и Бескарагайском районах, а также в районах Мақаншы и Жаңасемей оснастили современными кабинетами. Общая стоимость оборудования составила 480 млн тенге.

В завершение визита в Абайский район Берик Уали вместе с почетными гостями и школьниками принял участие в посадке саженцев в селе Караул.