В Абайской области прокуратура Бородулихинского района выявила нарушения при обеспечении бесплатным горячим питанием школьников и студентов из социально уязвимых категорий. Местные исполнительные органы пытались закупить питание по заниженной стоимости, нарушая утверждённые социальные нормы, передаёт BAQ.KZ.

В частности, в средней школе имени Н. Островского стоимость питания для 234 детей из малообеспеченных семей была установлена на 70 тенге ниже установленной нормы — вместо 660 тенге в день на одного ребёнка.

Аналогичные нарушения допущены и в Бородулихинском колледже, где обучаются 167 студентов, в том числе 75 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закупки питания также проводились по заниженным расценкам.

Прокуратура района внесла протесты, в результате чего незаконные закупки были отменены, а новые тендеры объявлены с соблюдением установленных требований. Права детей на полноценное питание восстановлены.

Надзорный орган напомнил, что финансирование питания социально уязвимых категорий должно соответствовать нормативам и не может становиться объектом экономии или манипуляций при закупках.