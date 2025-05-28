В Абайской области пытались сэкономить на питании детей из малообеспеченных семей
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В Абайской области прокуратура Бородулихинского района выявила нарушения при обеспечении бесплатным горячим питанием школьников и студентов из социально уязвимых категорий. Местные исполнительные органы пытались закупить питание по заниженной стоимости, нарушая утверждённые социальные нормы, передаёт BAQ.KZ.
В частности, в средней школе имени Н. Островского стоимость питания для 234 детей из малообеспеченных семей была установлена на 70 тенге ниже установленной нормы — вместо 660 тенге в день на одного ребёнка.
Аналогичные нарушения допущены и в Бородулихинском колледже, где обучаются 167 студентов, в том числе 75 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закупки питания также проводились по заниженным расценкам.
Прокуратура района внесла протесты, в результате чего незаконные закупки были отменены, а новые тендеры объявлены с соблюдением установленных требований. Права детей на полноценное питание восстановлены.
Надзорный орган напомнил, что финансирование питания социально уязвимых категорий должно соответствовать нормативам и не может становиться объектом экономии или манипуляций при закупках.
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