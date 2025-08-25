Вечером 25 августа в терминале Т-1 алматинского аэропорта мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы, передает BAQ.KZ cо ссылкой на МВД РК.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, сотрудники полиции и службы безопасности аэропорта оперативно потушили огонь и вызвали скорую помощь. Пострадавший доставлен в городскую больницу.

По данному факту в Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении.

В Сети распространили видео момента инцидента. На кадрах видно мужчину в бейсболке и куртке, стоящего у кассы. Внезапно вспыхивает пламя, он выбегает и падает на пол. Очевидцы и сотрудники аэропорта сбивают огонь с помощью огнетушителей.