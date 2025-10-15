  • 15 Октября, 09:16

В аэропорту Алматы топливозаправщик задел самолет — начато расследование

Лайнер был допущен к полету.

Фото: Pixabay.com

В международном аэропорту Алматы произошел инцидент с участием топливозаправщика и самолета авиакомпании Lufthansa, передаёт BAQ.KZ.

По данным пресс-службы аэропорта, ночью 13 октября около 01:25, после завершения заправки самолета Airbus A340 (рейс LH648, направление Алматы — Астана), топливозаправщик при выезде со стоянки задел двигатель воздушного судна.

Инженерная служба оперативно осмотрела самолет и обнаружила незначительные поверхностные царапины на капоте двигателя. После проведения всех необходимых технических проверок лайнер был допущен к полету.

В аэропорту отметили, что департамент безопасности полетов уже начал детальное расследование обстоятельств происшествия.

"Мы приносим извинения пассажирам и экипажу за доставленные неудобства. Безопасность и надежность работы аэропорта остаются нашими главными приоритетами", — подчеркнули в администрации воздушной гавани.

