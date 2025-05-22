В аэропорту Алматы закрывают парковку
В аэропорту Алматы начался ремонт парковки у терминала внутренних рейсов.
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С 23 мая 2025 года в Международном аэропорту Алматы стартовали ремонтные работы у терминала Т1, обслуживающего внутренние рейсы. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, планируется реновация парковочных мест и замена асфальтового покрытия на участке от туристической полиции до въезда на пандус, передаёт BAQ.KZ.
Ремонт затронет и проезжую часть — от главного въезда в аэропорт до входа на пандус терминала. Работы будут проводиться поэтапно, с временным перекрытием отдельных зон.
Завершить обновление инфраструктуры планируется до конца июня.
"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим пассажиров за понимание и терпение", — говорится в официальном уведомлении.
Пассажирам и водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные изменения в организации движения в зоне терминала Т1.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы ограничена проезжая часть до сентября 2025 года.
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