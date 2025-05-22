С 23 мая 2025 года в Международном аэропорту Алматы стартовали ремонтные работы у терминала Т1, обслуживающего внутренние рейсы. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, планируется реновация парковочных мест и замена асфальтового покрытия на участке от туристической полиции до въезда на пандус, передаёт BAQ.KZ.

Ремонт затронет и проезжую часть — от главного въезда в аэропорт до входа на пандус терминала. Работы будут проводиться поэтапно, с временным перекрытием отдельных зон.

Завершить обновление инфраструктуры планируется до конца июня.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим пассажиров за понимание и терпение", — говорится в официальном уведомлении.

Пассажирам и водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные изменения в организации движения в зоне терминала Т1.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы ограничена проезжая часть до сентября 2025 года.