Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева объявил о временном закрытии взлётно-посадочной полосы для проведения ремонтных работ, передает BAQ.KZ.

Полоса не будет работать с 1 по 4 сентября, а также с 8 сентября по 31 октября 2025 года ежедневно с 10:00 до 18:00. В это время взлёты и посадки выполняться не будут.

С 5 по 7 сентября ВПП будет открыта, рейсы пройдут по расписанию.

В администрации аэропорта предупредили, что возможны изменения в графике, поэтому пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.