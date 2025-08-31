  • 31 Августа, 22:07

В аэропорту Астаны временно закроют взлётно-посадочную полосу

Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева объявил о временном закрытии взлётно-посадочной полосы для проведения ремонтных работ, передает BAQ.KZ.

Полоса не будет работать с 1 по 4 сентября, а также с 8 сентября по 31 октября 2025 года ежедневно с 10:00 до 18:00. В это время взлёты и посадки выполняться не будут.

С 5 по 7 сентября ВПП будет открыта, рейсы пройдут по расписанию.

В администрации аэропорта предупредили, что возможны изменения в графике, поэтому пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

"Работы проходят в рамках планового обслуживания аэродромной инфраструктуры для повышения безопасности и качества сервиса", - говорится в сообщении.

