В международном терминале аэропорта Астаны произошёл прорыв ливневой трубы на первом этаже, в общем зале прилёта, передает BAQ.KZ.

"В 19:33 выбило отвод ливневой трубы в международном терминале на 1 этаже (общий зал прилета). Протечка была устранена в 19:45", — говорится в официальном сообщении аэропорта.

Сообщается, что последствия протечки оперативно ликвидировали, система водоотведения приведена в порядок. Задержек рейсов и нарушений в обслуживании пассажиров зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме.