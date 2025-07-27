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В аэропорту Астаны затопило терминал

Инцидент быстро устранили, на работу аэропорта он не повлиял.

Сегодня, 22:08
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 22:08
Сегодня, 22:08
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Фото: BAQ.KZ

В международном терминале аэропорта Астаны произошёл прорыв ливневой трубы на первом этаже, в общем зале прилёта, передает BAQ.KZ.

"В 19:33 выбило отвод ливневой трубы в международном терминале на 1 этаже (общий зал прилета). Протечка была устранена в 19:45", — говорится в официальном сообщении аэропорта.

Сообщается, что последствия протечки оперативно ликвидировали, система водоотведения приведена в порядок. Задержек рейсов и нарушений в обслуживании пассажиров зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме.

 
 
 
 
 
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A post shared by ASTANA INTERNATIONAL AIRPORT (@nqz_airport)

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