В аэропорту Астаны затопило терминал
Инцидент быстро устранили, на работу аэропорта он не повлиял.
Сегодня, 22:08
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Сегодня, 22:08Сегодня, 22:08
177Фото: BAQ.KZ
В международном терминале аэропорта Астаны произошёл прорыв ливневой трубы на первом этаже, в общем зале прилёта, передает BAQ.KZ.
"В 19:33 выбило отвод ливневой трубы в международном терминале на 1 этаже (общий зал прилета). Протечка была устранена в 19:45", — говорится в официальном сообщении аэропорта.
Сообщается, что последствия протечки оперативно ликвидировали, система водоотведения приведена в порядок. Задержек рейсов и нарушений в обслуживании пассажиров зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме.
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