В Афганистане более 70 мигрантов погибли в ДТП
Всего жертвами ДТП стали 79 человек.
Сегодня, 08:15
Фото: AP Photo
На северо-западе Афганистана произошла одна из самых тяжёлых дорожных трагедий последних лет. По данным МВД страны, автобус с мигрантами, высланными из Ирана, столкнулся с грузовиком и мотоциклом. После удара транспорт загорелся, большинство пассажиров погибло на месте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
Всего жертвами ДТП стали не менее 79 человек, среди них - 19 детей. Ещё двое получили серьёзные травмы.
По информации властей, мигранты возвращались из Ирана, где в последние месяцы проводится масштабная кампания по высылке нелегальных афганцев. Аналогичные меры предприняты и Пакистаном: в общей сложности из двух стран за последние месяцы депортировали около 2 миллионов человек.
