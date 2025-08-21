На северо-западе Афганистана произошла одна из самых тяжёлых дорожных трагедий последних лет. По данным МВД страны, автобус с мигрантами, высланными из Ирана, столкнулся с грузовиком и мотоциклом. После удара транспорт загорелся, большинство пассажиров погибло на месте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Всего жертвами ДТП стали не менее 79 человек, среди них - 19 детей. Ещё двое получили серьёзные травмы.

По информации властей, мигранты возвращались из Ирана, где в последние месяцы проводится масштабная кампания по высылке нелегальных афганцев. Аналогичные меры предприняты и Пакистаном: в общей сложности из двух стран за последние месяцы депортировали около 2 миллионов человек.