На территории Афганистана 19 декабря 2025 года было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Центр данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра Республики Казахстан.

Сейсмическое событие произошло в 10:39 по времени Астаны, что соответствует 05:39 по времени Гринвича. Эпицентр землетрясения располагался на координатах 36,52 градуса северной широты и 68,93 градуса восточной долготы.

По оперативным данным, магнитуда землетрясения составила mb = 6, энергетический класс — K = 13,7. Очаг подземных толчков залегал на глубине 65 километров.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала. Сейсмическая обстановка в регионе продолжает находиться под наблюдением профильных служб.