В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Очаг залегал на глубине около 8 км.
Сегодня, 13:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:09Сегодня, 13:09
72Фото: Pixabay.com
В Афганистане зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передаёт BAQ.KZ.
Сейсмические толчки произошли недалеко от города Джелалабад, где проживает около 200 тысяч человек.
"Эпицентр землетрясения находился в 50 километрах к северо-востоку от населённого пункта, очаг залегал на глубине 10 километров", - уточнили в сейсмологическом центре.
Число жертв в результате землетрясения, произошедшего в Афганистане, достигло 500 человек, более 1000 получили ранения.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,0 произошло примерно в 20 км от города Джелалабад недалеко от границы с Пакистаном в ночь на понедельник по местному времени.
Самое читаемое
- "Парень со двора": как вратарь из Атырау покорил Европу и стал героем Казахстана
- Урожай-2025: костанайские аграрии обеспокоены непогодой и низкими ценами
- "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
- Личный приём и переговоры на казахском: Си Цзиньпин проявил особое уважение к Токаеву
- Под Шымкентом археологи нашли уникальные артефакты бронзового века