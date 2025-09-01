В Афганистане зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передаёт BAQ.KZ.

Сейсмические толчки произошли недалеко от города Джелалабад, где проживает около 200 тысяч человек.

"Эпицентр землетрясения находился в 50 километрах к северо-востоку от населённого пункта, очаг залегал на глубине 10 километров", - уточнили в сейсмологическом центре.

Число жертв в результате землетрясения, произошедшего в Афганистане, достигло 500 человек, более 1000 получили ранения.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,0 произошло примерно в 20 км от города Джелалабад недалеко от границы с Пакистаном в ночь на понедельник по местному времени.