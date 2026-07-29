В акимате Актау заявили о сокращении очередей на газовых заправках
29 Июля 2026, 01:41
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29 Июля 2026, 01:4129 Июля 2026, 01:41
136Фото: акимат Актау
Ситуация с обеспечением сжиженным нефтяным газом в Актау остается стабильной, сообщили в городском акимате. По данным властей, в городе работают 33 автогазозаправочные станции, а запасы сжиженного газа составляют 302 тонны.
В июле для Актау было выделено 5760 тонн газа, дополнительно регион получил еще 696 тонн топлива. В акимате отметили, что поставки продолжаются, а очереди на АГЗС заметно сократились. В частности, на заправках в 16-м микрорайоне и микрорайоне Шыгыс в очереди находятся от одного до трех автомобилей.
Ранее местные водители жаловались на отсутствие автогаза в городе.
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