В акимате Актау заявили о сокращении очередей на газовых заправках

Ситуация с обеспечением сжиженным нефтяным газом в Актау остается стабильной, сообщили в городском акимате. По данным властей, в городе работают 33 автогазозаправочные станции, а запасы сжиженного газа составляют 302 тонны.

В июле для Актау было выделено 5760 тонн газа, дополнительно регион получил еще 696 тонн топлива. В акимате отметили, что поставки продолжаются, а очереди на АГЗС заметно сократились. В частности, на заправках в 16-м микрорайоне и микрорайоне Шыгыс в очереди находятся от одного до трех автомобилей.

Ранее местные водители жаловались на отсутствие автогаза в городе.