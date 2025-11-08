8 ноября 2025 года с 14:00 в Акмолинской и Павлодарской областях введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на ряде участков автодорог республиканского значения в связи с ухудшением погодных условий — снегом, метелью и ограниченной видимостью, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.

В Акмолинской области ограничение действует на участке дороги "Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ" с 16 по 200 км, от города Астана до границы с Павлодарской областью. В Павлодарской области движение перекрыто на участке "Астана-Ерейментау-Шидерты" с 200 по 254 км, от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.

Ориентировочное время открытия дорог для всех видов транспорта — 9 ноября 2025 года в 08:00.

Для получения актуальной информации водителям рекомендуется обращаться в Колл-центр по телефону 1403, работающий круглосуточно.