В Акмолинской области обнаружили нелегальный детский лагерь
По данному факту возбуждено досудебное производство.
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Полицейские Акмолинской области проводят досудебное расследование по факту деятельности детского лагеря, работавшего без необходимых разрешений, передает BAQ.KZ.
Информация о нарушении поступила 31 июля в отдел полиции Целиноградского района. Сообщалось, что в одном из сёл организован летний лагерь для детей, деятельность которого не была официально зарегистрирована в уполномоченных органах.
По данному факту возбуждено досудебное производство по статье 385 ч.3 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".
В рамках оперативных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемого организатора - 40-летнего жителя Астаны. В настоящее время проверяется его причастность к незаконной деятельности.
"Полиция напоминает родителям: перед тем как отправить ребёнка в оздоровительный лагерь, важно убедиться, что учреждение имеет соответствующие документы.
Кроме того, просят граждан проявлять бдительность и сообщать в полицию о любых подозрительных учреждениях, предлагающих услуги по организации отдыха для детей без должного оформления. Незаконные лагеря не только нарушают закон, но и создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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