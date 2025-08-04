Полицейские Акмолинской области проводят досудебное расследование по факту деятельности детского лагеря, работавшего без необходимых разрешений, передает BAQ.KZ.

Информация о нарушении поступила 31 июля в отдел полиции Целиноградского района. Сообщалось, что в одном из сёл организован летний лагерь для детей, деятельность которого не была официально зарегистрирована в уполномоченных органах.

По данному факту возбуждено досудебное производство по статье 385 ч.3 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

В рамках оперативных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемого организатора - 40-летнего жителя Астаны. В настоящее время проверяется его причастность к незаконной деятельности.