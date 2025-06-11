В Жаркаинском районе раскрыта масштабная афера с участием местных сельхозпредпринимателей, которые с 2022 по 2024 год незаконно получили из бюджета более 247 миллионов тенге, передает BAQ.KZ. Суд признал виновными руководителя сельскохозяйственного кооператива Е. и главу крестьянского хозяйства М. в мошенничестве и легализации преступных доходов.

Как установил суд, Е. и М. вступили в сговор для хищения субсидий, предназначенных на переработку молока и производство молочной продукции. Суть схемы заключалась в подделке документации: глава КХ М. завышал объемы якобы поставленного молока, а руководитель СПК Е. подтверждала его переработку, оформляя фиктивные счета-фактуры на масло и сыр.

На основе ложных данных государство выплачивало крупные субсидии - в итоге, по результатам аудиторской проверки, ущерб составил 247 миллионов тенге.

Дополнительно выяснилось, что Е., пытаясь скрыть следы преступления, переводила часть средств на сторонние счета и приобретала имущество, которое затем сдавала в аренду. Эти действия квалифицированы как отмывание преступных доходов.

В ходе расследования были собраны убедительные доказательства: показания сотрудников, банковские выписки, переписка обвиняемых, заключения экспертов, а также результаты негласных следственных действий.

Суд признал вину Е. и М. доказанной. Приговор: 6 лет 4 месяца лишения свободы каждому, с конфискацией имущества и запретом на занятие материально-ответственных должностей. Также суд постановил взыскать с осужденных в пользу государства 232,4 млн тенге.

В качестве дополнительной меры, мобильное здание (контейнер), купленное на украденные деньги, также конфисковано в доход государства.

Отягчающих обстоятельств не установлено, а наличие малолетних детей у обвиняемых стало единственным смягчающим фактором.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.