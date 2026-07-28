В Акмолинской области открыли два обновленных железнодорожных вокзала

В Акмолинской области после реконструкции открылись железнодорожные вокзалы на станции Сарыоба и в Аршалынском районе, передает BAQ.KZ.

Оба здания были полностью перестроены. Вместо старых вокзалов, которые уже не соответствовали современным требованиям, возвели новые объекты с комфортными условиями для пассажиров.

В Аршалынском районе построили новый вокзал

Старое здание вокзала, построенное еще в 1945 году, демонтировали до фундамента. На его месте появился современный вокзал, площадь которого увеличилась на 80 квадратных метров. Благодаря этому удалось расширить зал ожидания.

Как сообщил руководитель проекта Бекзат Тулес, при реконструкции особое внимание уделили удобству пассажиров.

«Предусмотрены комната матери и ребенка, комната ожидания и санузел для граждан с ограниченными возможностями. Вокзал, оснащенный современными инженерными системами, полностью соответствует всем стандартам. Хотя пассажиропоток здесь небольшой, созданы все необходимые условия», – отметил он.

В Сарыобе заменили инженерные сети и обновили платформу

В тот же день после реконструкции открылся вокзал на станции Сарыоба. Здание, построенное в 1938 году, находилось в аварийном состоянии, поэтому его полностью снесли и построили новое.

Во время реконструкции заменили инженерные сети, оборудовали помещения для людей с инвалидностью, комнату матери и ребенка и специализированный санузел.

Кроме того, на вокзале установили современные системы вентиляции, кондиционирования и пожарной безопасности, использовали энергосберегающие витражи, а также обновили пассажирскую платформу длиной 400 метров.

Жители положительно оценили обновление

Ветеран железнодорожной отрасли Серикбай Абжанов отметил, что вокзал всегда был важным местом для жителей станции.