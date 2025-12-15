В Акмолинской области педофила приговорили к пожизненному заключению
В Акмолинской области суд вынес пожизненный приговор жителю региона, признанному виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает BAQ.KZ.
Уголовное дело расследовалось в условиях отсутствия прямых улик, видеозаписей и свидетелей. В основу расследования легли показания потерпевшей и результаты следственных и судебных экспертиз. В ходе работы подозреваемый был установлен и задержан, ему избрана мера пресечения.
После завершения следствия дело передали в суд, который в декабре вынес приговор — пожизненное лишение свободы.
