В Акмолинской области суд вынес пожизненный приговор жителю региона, признанному виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает BAQ.KZ.

Уголовное дело расследовалось в условиях отсутствия прямых улик, видеозаписей и свидетелей. В основу расследования легли показания потерпевшей и результаты следственных и судебных экспертиз. В ходе работы подозреваемый был установлен и задержан, ему избрана мера пресечения.

После завершения следствия дело передали в суд, который в декабре вынес приговор — пожизненное лишение свободы.