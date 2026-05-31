В Акмолинской области подросток попал в реанимацию после укуса клеща
В Акмолинской области 17-летний студент оказался в реанимации после укуса клеща. Сейчас он проходит лечение в областной детской больнице, передает BAQ.kz.
По информации управления здравоохранения региона, юношу укусил клещ 16 мая. Однако за медицинской помощью семья сразу не обратилась. Спустя несколько дней состояние подростка резко ухудшилось, у него возникли нарушения сознания.
Предварительно врачи диагностировали клещевой вирусный энцефалит. Медики проводят необходимые обследования и оказывают пациенту всю необходимую помощь.
Специалисты напоминают, что последствия укуса клеща могут проявиться не сразу. В некоторых случаях симптомы появляются лишь через неделю или даже позже.
"Обычно первые признаки возникают через 7-10 дней. Клещевой энцефалит опасен тем, что поражает центральную нервную систему – головной и спинной мозг. Последствия могут быть необратимыми", – сообщил заведующий отделением реанимации областной детской больницы Ербол Жумагалиев.
С начала сезона в Акмолинской области после укусов клещей к врачам обратились около 500 человек. У троих пациентов диагноз "клещевой энцефалит" был подтвержден.
