Все учебные заведения Акмолинской области работают в штатном режиме и обеспечены условиями для безопасного и комфортного обучения, передает BAQ.KZ.

В регионе полностью решена проблема трёхсменного обучения и аварийных школ, сообщили в областном управлении образования.

В настоящее время в области функционируют 592 дошкольные организации, которые посещают более 37 тысяч детей. С начала года создано 898 новых мест за счёт открытия и расширения детских садов в районах области, а также в городах Кокшетау, Косшы и Степногорск. В регионе открыто 10 дошкольных организаций на 522 места и расширено ещё 10 учреждений на 376 мест. Среди них мини-центр "Аяла" в селе Кызылуйым района Биржан сал, "Зерде" в Коргалжынском районе и "Da Vinci Kids" в Кокшетау.

В 523 школах области обучаются свыше 140 тысяч детей. В 2025 году введены в эксплуатацию семь новых школ общей вместимостью 1 708 мест, в том числе школа на 500 мест в Кокшетау, построенная за счёт частных инвестиций.

Система технического и профессионального образования представлена 27 колледжами, в которых обучаются 19,5 тысячи студентов. В 2025 году полностью решён вопрос дефицита студенческих общежитий — в регионе построены три Дома студента.

Кроме того, в рамках программ реновации и проекта "Ауыл – Ел бесігі" проведён капитальный и текущий ремонт десятков объектов образования. В школах и других учреждениях открыты 30 новых кабинетов инклюзивного образования. Одним из значимых событий стало открытие первого центра поддержки детей с аутизмом в Кокшетау.

В управлении образования отмечают, что принятые комплексные меры позволили снизить нагрузку на учебные заведения и обеспечить устойчивую и стабильную работу системы образования в Акмолинской области.