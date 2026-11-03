В Акмолинской области расследуют хищение 78 млн тенге при ремонте дорог

Прокуратура Буландынского района начала досудебное расследование в отношении бывшего руководителя районного отдела ЖКХ и представителей подрядной организации. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По данным прокуратуры, в 2023 году между отделом ЖКХ и подрядчиком был заключён договор на средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Никольское протяжённостью 5,4 километра. Стоимость работ составила 167,8 млн тенге, а срок исполнения договора истёк в декабре 2024 года. При этом подрядчику было перечислено 103 млн тенге.

Проверка показала, что фактически невыполненными остались работы на сумму 78 млн тенге. По информации надзорного органа, эти средства были направлены на цели, не связанные с ремонтом дорог.

Уголовное дело передано в производство специальных прокуроров Акмолинской области. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.