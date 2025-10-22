Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны Арсентия Андреевича Щудляка, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Акмолинской области.

В марте этого года ему исполнилось 100 лет, и за свою долгую жизнь он стал настоящим символом мужества, стойкости и патриотизма.

Арсений Андреевич родился 22 марта 1925 года и в феврале 1943-го, в возрасте всего 18 лет, был призван в армию. Он служил в 127-м стрелковом полку, принимал участие в боевых действиях в качестве стрелка, а после окончания войны продолжил службу в 18-й мотострелковой бригаде до марта 1946 года. За проявленное мужество и героизм Арсений Андреевич был награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, а также множеством юбилейных медалей.

После демобилизации он проживал в городе Щучинске, вел активную общественную жизнь и воспитал достойных детей. Его знали и уважали как человека, наполненного трудолюбием, добротой и искренней любовью к Родине.