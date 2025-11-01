1 ноября 2025 года в Акмолинской области восстановлен прежний скоростной режим на участке автодороги республиканского значения "KAZ02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (пункт пропуска Жана Жол)" с 180 по 243 километр, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", ограничение, введённое ранее из-за неблагоприятных погодных условий, снято с полуночи 1 ноября. По информации уполномоченных служб, движение на данном участке осуществляется в штатном режиме.

Скоростной лимит возвращён с 110 до 140 км/ч.

Дорожные службы отмечают, что проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии, видимость хорошая, а погодные условия стабилизировались. Водителей при этом призывают соблюдать правила дорожного движения и учитывать возможные изменения погодной обстановки на трассе.