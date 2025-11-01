В Акмолинской области снято ограничение скоростного режима
Проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
1 ноября 2025 года в Акмолинской области восстановлен прежний скоростной режим на участке автодороги республиканского значения "KAZ02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (пункт пропуска Жана Жол)" с 180 по 243 километр, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", ограничение, введённое ранее из-за неблагоприятных погодных условий, снято с полуночи 1 ноября. По информации уполномоченных служб, движение на данном участке осуществляется в штатном режиме.
Скоростной лимит возвращён с 110 до 140 км/ч.
Дорожные службы отмечают, что проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии, видимость хорошая, а погодные условия стабилизировались. Водителей при этом призывают соблюдать правила дорожного движения и учитывать возможные изменения погодной обстановки на трассе.
Самое читаемое
- Айша Алтай завоевала золото Азиатских игр по дзюдо в Бахрейне
- В Туркестанской области взорвался газ в жилом доме
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- "Кайрат" достиг соглашения с "Астана Ареной" по проведению игр Лиги чемпионов
- 32 села под угрозой: в акимате ВКО рассказали, как будут упразднять полупустые деревни