В Акмолинской области соцработника заподозрили в краже у пенсионера
С заявлением в полицию обратился 71-летний местный житель, обнаруживший пропажу 200 долларов.
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В Аршалынском районе Акмолинской области 32-летнего социального работника подозревают в хищении денежных средств у пенсионера, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным МВД РК, с заявлением в полицию обратился 71-летний местный житель, обнаруживший пропажу 200 долларов из собственных сбережений. По словам мужчины, он хранил деньги дома в открытом месте и не заметил никаких следов взлома.
При проверке выяснилось, что единственным посетителем в этот период была социальная работница, оказывавшая пенсионеру помощь по хозяйству. Полицейские установили личность женщины, и в ходе допроса она призналась в краже.
По данному факту начато досудебное расследование.
"Полицейские призывают граждан быть внимательными и обеспечить сохранность личных вещей и денежных средств, особенно при допуске посторонних лиц в жилое помещение", - говорится в сообщении ведомства.
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