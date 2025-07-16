В Аршалынском районе Акмолинской области 32-летнего социального работника подозревают в хищении денежных средств у пенсионера, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД РК, с заявлением в полицию обратился 71-летний местный житель, обнаруживший пропажу 200 долларов из собственных сбережений. По словам мужчины, он хранил деньги дома в открытом месте и не заметил никаких следов взлома.

При проверке выяснилось, что единственным посетителем в этот период была социальная работница, оказывавшая пенсионеру помощь по хозяйству. Полицейские установили личность женщины, и в ходе допроса она призналась в краже.

По данному факту начато досудебное расследование.