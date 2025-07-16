  • 16 Июля, 05:31
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В Акмолинской области соцработника заподозрили в краже у пенсионера

С заявлением в полицию обратился 71-летний местный житель, обнаруживший пропажу 200 долларов.

Сегодня, 04:24
АВТОР
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Istockphoto Сегодня, 04:24
Сегодня, 04:24
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Фото: Istockphoto

В Аршалынском районе Акмолинской области 32-летнего социального работника подозревают в хищении денежных средств у пенсионера, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД РК, с заявлением в полицию обратился 71-летний местный житель, обнаруживший пропажу 200 долларов из собственных сбережений. По словам мужчины, он хранил деньги дома в открытом месте и не заметил никаких следов взлома.

При проверке выяснилось, что единственным посетителем в этот период была социальная работница, оказывавшая пенсионеру помощь по хозяйству. Полицейские установили личность женщины, и в ходе допроса она призналась в краже.

По данному факту начато досудебное расследование. 

"Полицейские призывают граждан быть внимательными и обеспечить сохранность личных вещей и денежных средств, особенно при допуске посторонних лиц в жилое помещение", - говорится в сообщении ведомства.

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