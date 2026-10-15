В Акмолинской области создают крупный металлургический комплекс

В Зерендинском районе Акмолинской области возрождают промышленную площадку, которая в перспективе станет полноценным металлургическим комплексом. В проект уже вложено 7,4 млрд тенге инвестиций. Предприятие перерабатывает свинецсодержащее сырье, а на следующем этапе планирует наладить выпуск чернового свинца, металлической сурьмы и медного концентрата.

Торжественный запуск ТОО «Open Minerals Group Processing» прошел в преддверии Дня Республики с участием акима Акмолинской области Марата Ахметжанова.

Новый производственный объект станет одним из звеньев развития перерабатывающей промышленности региона. Его запуск соответствует задаче по переходу от использования сырья к его глубокой переработке и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Глава государства поставил перед нами конкретные задачи: перейти от добычи сырья к его глубокой переработке и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому мы будем и дальше развивать производство, которое укрепит промышленную основу региона. Для Зерендинского района это важный шаг. Мы не просто восстанавливаем промышленную площадку, но и возвращаем ей производственный потенциал. К 35-летию нашей Республики в регионе откроется 10 новых промышленных объектов», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Сегодня на предприятии трудятся около 100 человек. Ежемесячно здесь перерабатывают от 2 до 3 тысяч тонн сырья. Уже выпущено около 6 тыс. тонн свинцового кека и 350 тонн цементационной меди. Продукция востребована в отечественной металлургии. Среди партнеров компании – ТОО «Корпорация Казахмыс» и «Казцинк».

Дальнейшее развитие площадки связано с внедрением пирометаллургической технологии, которая позволит производить до тысячи тонн чернового свинца в месяц. Также предусмотрен запуск производства металлической сурьмы и медного концентрата. По мере реализации этих планов численность персонала предполагается увеличить до 150 человек.

Важная составляющая проекта – экологическая безопасность. Переработка металлургических отходов позволяет извлекать ценные компоненты и возвращать их в хозяйственный оборот, сокращая объемы отходов, направляемых на хранение. Производственные процессы должны соответствовать установленным экологическим нормативам и требованиям промышленной безопасности.

Компания участвует и в развитии местной инфраструктуры. В этом году на станции Азат за счет собственных средств обустроили детскую площадку, оборудовали футбольное и баскетбольное поля, создали спортивную зону. Кроме того, отремонтировано 6,4 км автомобильных дорог в селе Алексеевке. Инвесторы также намерены участвовать в восстановлении села, включая ремонт жилых домов и обеспечение жильем будущих сотрудников.

Еще одно направление – подготовка квалифицированных кадров. Компания заинтересована в сотрудничестве с учебными заведениями Кокшетау для организации обучения специалистов металлургического профиля. Это позволит готовить работников с учетом потребностей производства и создавать дополнительные возможности для трудоустройства местных жителей.

«Главный приоритет государства – переходить от контроля к истинному партнерству с бизнесом во благо развития региона. Готовя меморандумы о социальной ответственности и обеспечивая благоприятный инвестиционный климат с полным сопровождением проектов, мы руководствуемся концепцией «Слышащего государства». Когда люди трудоустроены, ощущают позитивные перемены и довольны результатом, бизнесу всегда будет обеспечен «зеленый коридор», – отметил аким области.

Развитие промышленности сопровождается ростом инвестиционной активности. По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал Акмолинской области достиг 926,9 млрд тенге, увеличившись в 1,5 раза. За январь–август текущего года показатель составил 521 млрд тенге.