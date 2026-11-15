В Акмолинской области трактор опрокинулся и насмерть придавил водителя
Трагедия произошла возле села Еликты, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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В Зерендинском районе Акмолинской области водитель трактора К-700 погиб после опрокидывания техники. Несчастный случай произошел 14 ноября вблизи села Еликты.
По предварительным данным, трактор опрокинулся, в результате чего водитель оказался под тяжелой техникой и скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.
В Департаменте государственной инспекции труда по Акмолинской области сообщили, что работодатель не направлял уведомление о произошедшем несчастном случае. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства происшествия.
За несообщение о несчастном случае предусмотрена административная ответственность. Работодатель также должен будет исполнить предписание и направить соответствующее уведомление.
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