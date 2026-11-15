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  • В Акмолинской области трактор опрокинулся и насмерть придавил водителя

В Акмолинской области трактор опрокинулся и насмерть придавил водителя

Трагедия произошла возле села Еликты, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

15 Ноября 2026, 21:02
АВТОР
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Instagram.com 15 Ноября 2026, 21:02
15 Ноября 2026, 21:02
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Фото: Instagram.com

В Зерендинском районе Акмолинской области водитель трактора К-700 погиб после опрокидывания техники. Несчастный случай произошел 14 ноября вблизи села Еликты.

По предварительным данным, трактор опрокинулся, в результате чего водитель оказался под тяжелой техникой и скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

В Департаменте государственной инспекции труда по Акмолинской области сообщили, что работодатель не направлял уведомление о произошедшем несчастном случае. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства происшествия.

За несообщение о несчастном случае предусмотрена административная ответственность. Работодатель также должен будет исполнить предписание и направить соответствующее уведомление.

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