В Акмолинской области трактор опрокинулся и насмерть придавил водителя

В Зерендинском районе Акмолинской области водитель трактора К-700 погиб после опрокидывания техники. Несчастный случай произошел 14 ноября вблизи села Еликты.

По предварительным данным, трактор опрокинулся, в результате чего водитель оказался под тяжелой техникой и скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

В Департаменте государственной инспекции труда по Акмолинской области сообщили, что работодатель не направлял уведомление о произошедшем несчастном случае. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства происшествия.

За несообщение о несчастном случае предусмотрена административная ответственность. Работодатель также должен будет исполнить предписание и направить соответствующее уведомление.