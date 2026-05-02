В Акмолинской области усилили контроль за грузовиками
На участке трассы Бестобе – Степногорск задействованы два передвижных поста.
Сегодня 2026, 07:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области усилен контроль за движением грузового транспорта на проблемных участках дорог, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля, меры приняты в рамках системной работы по обращениям граждан, связанным с нарушениями на автодорогах.
Особое внимание уделено участку трассы Бестобе – Степногорск, где задействованы два передвижных поста. Они контролируют соблюдение транспортного законодательства, в том числе нормы допустимой массы и габаритов грузовиков.
Ранее на этом участке неоднократно фиксировались случаи перегруза. По итогам проверок к перевозчикам и грузоотправителям применены меры административного воздействия.
В ведомстве отметили, что принятые меры уже дали результат: по данным ежедневного мониторинга, перевозки теперь осуществляются в соответствии с установленными требованиями.