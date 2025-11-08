В Акмолинской области водителей предупредили о гололеде на трассах
Стражи порядка призывают водителей быть предельно осторожными на дорогах
Сегодня, 01:48
112Фото: pixels.com
В Акмолинской области сохраняются сложные погодные условия — метель, снег с дождём и гололёд. По данным полиции региона, такие условия осложняют движение на трассах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Стражи порядка призывают водителей быть предельно осторожными на дорогах: снижать скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и не применять экстренное торможение.
Кроме того, автомобилистам рекомендуют заранее перейти на зимние шины и учитывать погодные условия при планировании поездок.
Полиция напоминает: внимательность и осторожность помогут сохранить жизнь и здоровье всем участникам дорожного движения.
