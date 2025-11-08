В Акмолинской области сохраняются сложные погодные условия — метель, снег с дождём и гололёд. По данным полиции региона, такие условия осложняют движение на трассах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка призывают водителей быть предельно осторожными на дорогах: снижать скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и не применять экстренное торможение.

Кроме того, автомобилистам рекомендуют заранее перейти на зимние шины и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Полиция напоминает: внимательность и осторожность помогут сохранить жизнь и здоровье всем участникам дорожного движения.