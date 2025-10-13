В Аксу осудили экс-чиновника и подрядчика за хищение 291 млн тенге
Сегодня, 17:20
Межрайонный суд города Аксу вынес приговор по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.
На скамье подсудимых оказались бывший руководитель городского отдела строительства и подрядчик. Суд приговорил обоих к 7 годам лишения свободы.
Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело рассматривалось публично — с участием руководителей государственных органов.
Ранее, в 2024 году, прокуратура Аксу выявила факт незаконного подписания актов выполненных работ по строительству четырёх физкультурно-оздоровительных комплексов.
В ходе досудебного расследования специальные прокуроры установили ущерб государству на сумму более 290 млн тенге.
Приговор пока не вступил в законную силу.
