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В Актау грузовик повредил железнодорожное сооружение: дорогу перекрыли

27 Сентября 2026, 23:19
АВТОР
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Lada.kz 27 Сентября 2026, 23:19
27 Сентября 2026, 23:19
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Фото: Lada.kz

27 сентября около 13:15 в районе «17-го поста» в Актау спецтехника, перевозимая на трале, задела элементы железнодорожного сооружения. Пострадавших нет. Из-за повреждения конструкции движение на участке временно перекрыли. Жителям и гостям города приходится заезжать и выезжать из Актау через соседние населённые пункты.

При въезде в город рекомендуют использовать маршрут через село Батыр в направлении Курыка. При выезде — через Мангышлак и Кызылтобе. Сейчас на месте устраняют последствия происшествия и восстанавливают повреждённые элементы.

После технического обследования будет решаться вопрос о возобновлении движения. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования безопасности.

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