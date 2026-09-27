В Актау грузовик повредил железнодорожное сооружение: дорогу перекрыли
27 Сентября 2026, 23:19
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27 Сентября 2026, 23:1927 Сентября 2026, 23:19
177Фото: Lada.kz
27 сентября около 13:15 в районе «17-го поста» в Актау спецтехника, перевозимая на трале, задела элементы железнодорожного сооружения. Пострадавших нет. Из-за повреждения конструкции движение на участке временно перекрыли. Жителям и гостям города приходится заезжать и выезжать из Актау через соседние населённые пункты.
При въезде в город рекомендуют использовать маршрут через село Батыр в направлении Курыка. При выезде — через Мангышлак и Кызылтобе. Сейчас на месте устраняют последствия происшествия и восстанавливают повреждённые элементы.
После технического обследования будет решаться вопрос о возобновлении движения. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования безопасности.
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