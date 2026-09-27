В Актау грузовик повредил железнодорожное сооружение: дорогу перекрыли

27 сентября около 13:15 в районе «17-го поста» в Актау спецтехника, перевозимая на трале, задела элементы железнодорожного сооружения. Пострадавших нет. Из-за повреждения конструкции движение на участке временно перекрыли. Жителям и гостям города приходится заезжать и выезжать из Актау через соседние населённые пункты.

При въезде в город рекомендуют использовать маршрут через село Батыр в направлении Курыка. При выезде — через Мангышлак и Кызылтобе. Сейчас на месте устраняют последствия происшествия и восстанавливают повреждённые элементы.

После технического обследования будет решаться вопрос о возобновлении движения. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования безопасности.