В Актау изъяли и уничтожили почти 400 яиц, ввезенных с нарушением
За реализацию продукции без ветеринарных документов предпринимателя привлекли к ответственности и назначили штраф.
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В Актау специалисты ветеринарной инспекции совместно с департаментом торговли и защиты прав потребителей выявили факт реализации куриных яиц российского происхождения, ввезенных с нарушением действующих требований.
Как сообщает Lada.kz, в ходе проверки на одном из торговых объектов города была обнаружена партия из 390 куриных яиц без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Как отметили в профильном ведомстве, продукция находилась в продаже вопреки установленным ограничениям.
Напомним, с 21 апреля 2026 года в Казахстане сроком на шесть месяцев действует запрет на ввоз куриных яиц всеми видами транспорта из государств Евразийского экономического союза и третьих стран.
По факту выявленного нарушения в отношении продавца был составлен административный протокол. За реализацию продукции без ветеринарных документов предпринимателя привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 20 месячных расчетных показателей.
Изъятая партия яиц была уничтожена в установленном порядке с соблюдением ветеринарно-санитарных норм.
Кроме того, сотрудники контролирующих органов провели с представителями торговых объектов разъяснительную работу, напомнив о необходимости соблюдения требований ветеринарного законодательства и действующих ограничений на ввоз продукции.
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