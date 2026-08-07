В Актау мужчина сорвался с балкона многоэтажки: в полиции сообщили подробности происшествия

В Актау мужчина погиб после падения с высоты многоэтажного дома. В социальных сетях распространяется информация о том, что погибший якобы ранее работал в органах прокуратуры. В Департаменте полиции Мангистауской области корреспонденту BAQ.KZ сообщили подробности произошедшего.

По информации полиции, трагедия произошла 25 июля.

«25 июля мужчина, пытаясь попасть в квартиру через балкон, сорвался с высоты. По данному факту проводится проверка. Начато досудебное расследование», - сообщили в ДП Мангистауской области в ответ на запрос BAQ.KZ.

При этом в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что погибший ранее занимал должность прокурора Тупкараганского района и впоследствии вышел на пенсию.

Официально эту информацию в Департаменте полиции не подтверждали. Другие обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются в рамках досудебного расследования.