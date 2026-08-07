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  • В Актау мужчина сорвался с балкона многоэтажки: в полиции сообщили подробности происшествия

В Актау мужчина сорвался с балкона многоэтажки: в полиции сообщили подробности происшествия

В полиции сообщили, что трагедия произошла 25 июля, когда мужчина пытался попасть в квартиру через балкон. По факту его гибели начато досудебное расследование.

7 Августа 2026, 11:43
АВТОР
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logoslab.ru/Карта Актау 19 мкр. 7 Августа 2026, 11:43
7 Августа 2026, 11:43
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Фото: logoslab.ru/Карта Актау 19 мкр.

В Актау мужчина погиб после падения с высоты многоэтажного дома. В социальных сетях распространяется информация о том, что погибший якобы ранее работал в органах прокуратуры. В Департаменте полиции Мангистауской области корреспонденту BAQ.KZ сообщили подробности произошедшего.

По информации полиции, трагедия произошла 25 июля.

«25 июля мужчина, пытаясь попасть в квартиру через балкон, сорвался с высоты. По данному факту проводится проверка. Начато досудебное расследование», - сообщили в ДП Мангистауской области в ответ на запрос BAQ.KZ.

При этом в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что погибший ранее занимал должность прокурора Тупкараганского района и впоследствии вышел на пенсию.

Официально эту информацию в Департаменте полиции не подтверждали. Другие обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются в рамках досудебного расследования.

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