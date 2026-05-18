В Актау на пешеходном переходе автомобиль сбил 46-летнюю женщину

В Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент случился в ночь на 18 мая на регулируемом пешеходном переходе между 13 и 17 микрорайонами.

Как сообщает Lada.kz, в полиции Мангистауской области заявили, что около 00:10 26-летний водитель автомобиля Nissan Tiida совершил наезд на 46-летнюю женщину, переходившую дорогу.

В результате происшествия пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По данным правоохранителей, в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку.

В полиции напомнили, что нарушение правил дорожного движения, повлекшее материальный ущерб, предусматривает штраф в размере 20 МРП либо лишение водительских прав на срок до шести месяцев.