В Актау на пешеходном переходе автомобиль сбил 46-летнюю женщину
В Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент случился в ночь на 18 мая на регулируемом пешеходном переходе между 13 и 17 микрорайонами.
Как сообщает Lada.kz, в полиции Мангистауской области заявили, что около 00:10 26-летний водитель автомобиля Nissan Tiida совершил наезд на 46-летнюю женщину, переходившую дорогу.
В результате происшествия пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
По данным правоохранителей, в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку.
В полиции напомнили, что нарушение правил дорожного движения, повлекшее материальный ущерб, предусматривает штраф в размере 20 МРП либо лишение водительских прав на срок до шести месяцев.
