В городе Актау прошёл форум "Digital Mangystau IT Forum 2025", объединивший представителей государственных органов, IT-компаний, стартап-сообщества и образовательных организаций. В мероприятии принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который выступил с приветственным словом на церемонии открытия, передаёт BAQ.KZ.

В рамках форума глава региона посетил выставку региональных IT-проектов и стартапов, а также ознакомился с инициативами участников турнира по робототехнике "Robo League".

Выступая перед участниками, Нурдаулет Килыбай отметил, что проведение форума является важным шагом в реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию цифровизации и искусственного интеллекта. По его словам, IT-сфера в Мангистауской области демонстрирует устойчивые темпы роста.

В программе форума прошли панельные сессии, посвящённые цифровой трансформации и кибербезопасности. В поддержку региональных стартапов был организован конкурс "Startup Battle", в котором свои проекты представили 11 команд. Также состоялся турнир по робототехнике "Robo League" среди молодых инженеров. Общий призовой фонд конкурсов составил 3,5 млн тенге.

По итогам форума были определены и награждены победители конкурсов. Лучшие участники "Startup Battle" и "Robo League" получили денежные призы, а представленные ими инновационные проекты и инженерные решения получили высокую оценку экспертов.