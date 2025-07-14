В Актау нашли мертвыми пропавшего пенсионера и его собаку
Пенсионер вышел из дома выгулять питомца и пропал.
Сегодня, 21:27
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Сегодня, 21:27Сегодня, 21:27
133Фото: Lada.kz
В Актау нашли мертвыми пропавшего 80-летнего Валерия Каракозова и его собаку, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По информации от родных, тело мужчины нашли неподалеку от бывшей резиденции президента. Официальные причины смерти пока не озвучены, проводится проверка.
Пенсионер вышел из дома в районе 07:30 утра 12 июля этого года, выгулять собаку в 12 микрорайоне, после чего перестал выходить на связь. Родственники сразу забили тревогу: они обвинили полицию в бездействии и начали собственные поиски, распространяя записи с камер наблюдения и обращаясь за помощью к жителям города.
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