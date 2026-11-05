В Актау обновили 44 километра тепловых сетей

За последние два года в Актау модернизировали тепловые сети общей протяженностью 44 километра. В рамках национального проекта реконструировали 22 километра магистральных теплотрасс и 10,2 километра внутриквартальных сетей.

Масштабное строительство планируют завершить до начала следующего отопительного сезона.

По информации акимата Мангистауской области, в микрорайонах №4 и №5 обновляют тепловые сети протяженностью 28,3 километра. Строительно-монтажные работы проводятся в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Подрядная организация также возводит в этих районах автоматизированную тепловую станцию мощностью 29 мегаватт. Объект будет регулировать равномерную и стабильную подачу тепла от МАЭК в жилые дома.

За бесперебойную работу инженерных сетей отвечает предприятие «Каспий жылу, су арнасы». В этом году на предприятии запустили цифровой центр управления. Интеллектуальная система позволяет в режиме онлайн отслеживать состояние трубопроводов в каждом микрорайоне с помощью автоматизированных тепловых пунктов.

В 2025–2026 годах в нижней части Актау, в микрорайонах №3А и №3Б, обновили 10,2 километра тепловых сетей.

Ранее в городе использовалась двухтрубная система, по которой жителям подавались как отопление, так и горячая вода. В рамках нынешнего проекта внедряется четырехтрубная система.