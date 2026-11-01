В Актау отец ребенка напал на детского хирурга после отказа в госпитализации

В Актау посетитель областной детской больницы напал на детского хирурга после того, как врач сообщил, что у ребенка нет медицинских показаний для госпитализации. По факту произошедшего начато расследование.

Как сообщили в медицинском учреждении, отец маленького пациента после осмотра ребенка не согласился с решением врача. Медик провел необходимые обследования и объяснил мужчине их результаты. Однако посетитель внезапно пнул стол, а затем схватил хирурга за шею.

Находившиеся рядом люди смогли с трудом оттащить нападавшего от врача. После инцидента в больницу вызвали полицию.

Несмотря на произошедшее, уже на следующий день хирург вернулся к работе и вышел на дежурство.

В департаменте полиции региона сообщили о возбуждении уголовного дела. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Свидетельницей конфликта стала одна из посетительниц больницы. По ее словам, супруг вместе с другими людьми пытался разнять участников потасовки. Женщина также осудила любые проявления насилия, особенно в медицинском учреждении, куда люди обращаются за помощью.