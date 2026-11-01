В Актау открыли новую дорогу и проверили ремонт еще на нескольких участках

В Актау открыли для движения транспорта дорогу протяженностью около одного километра в 37-м микрорайоне. Кроме того, аким города Максат Мукаш проверил ход ремонтных работ на нескольких других участках.

Во время объезда градоначальник поручил убрать с проезжей части препятствия, благоустроить прилегающую территорию, обновить бордюры, обеспечить доступ к тротуарам и установить освещение.

«Впереди сезон дождей и снегопадов, поэтому важно максимально использовать благоприятные погодные условия и уделить особое внимание качеству работ», — подчеркнул Максат Мукаш.

На дороге протяженностью 2,56 километра, ведущей к пересечению 31А, 31Б, 32А и 32Б микрорайонов, обновили обочины и уложили асфальт ЩМА-20. Готовность объекта составляет 95%.

На другом участке длиной 2,145 километра — от пересечения 34А, 35, 32Б и 32А микрорайонов до пересечения 19А, 19, 18 и 20 микрорайонов — продолжается установка бордюров. По двум направлениям уже обновили около трех километров бордюрного камня.

Ремонт дороги от перекрестка возле парка «Акбота» в 4А микрорайоне до гостиницы «Рахат» в 1 микрорайоне также выполнен на 95%. Из запланированных 1,7 километра осталось нанести дорожную разметку и установить знаки.

На шестиполосной дороге между 39-м и 40-м микрорайонами протяженностью 971 метр уложили первый слой асфальта, обустроили пешеходную дорожку и установили опоры освещения вдоль проезжей части и тротуара.

По итогам объезда аким поручил установить светофоры на перекрестке и пешеходных переходах между 19А, 33, 39 и 40 микрорайонами.