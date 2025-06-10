9 июня в Актау состоялось официальное открытие крупнейшего контейнерного хаба в акватории Каспийского моря, передает BAQ.KZ. Этот масштабный проект был успешно завершён и введён в эксплуатацию значительно раньше намеченного срока, в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данным в сентябре 2023 года.

В церемонии открытия приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, руководство Фонда "Самрук-Казына", компания "КТЖ", международные партнёры и представители крупных логистических компаний.

Проект реализован АО "KTZ Express", дочерним предприятием Национальной компании "Казахстан темир жолы", в партнёрстве с одним из крупнейших портов Китая - портом Ляньюньган, а также с участием АО "Актауский международный морской торговый порт".

Новый контейнерный хаб имеет пропускную способность 66 тысяч контейнеров в год и обеспечит выход на транзитные и экспортные маршруты через Каспийское море в Кавказ, Турцию, Европу, Китай и Среднюю Азию. На данный момент завершён первый этап пусконаладочных работ, и уже доставлен 100-тысячный контейнер из Китая.

Нурдаулет Килыбай подчеркнул значимость открытия хаба для Мангистауской области, отметив, что этот проект позволит значительно повысить транспортно-логистический потенциал региона и способствует диверсификации международных торговых путей. Он также напомнил, что инициатива Президента Казахстана по развитию транспортной инфраструктуры с учётом географического положения страны продолжает успешно реализовываться.

"Этот контейнерный хаб - наглядная демонстрация реализации поручений Президента. Мы уверены, что новый объект станет важным элементом, который значительно усилит экономический и стратегический потенциал Казахстана", - отметил аким области.

Председатель Совета директоров АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов, в свою очередь, подчеркнул важность проекта для развития транзитного потенциала страны на международном уровне. Он добавил, что фонд и "КТЖ" продолжат активную работу над логистическими инициативами, направленными на укрепление позиций Казахстана в глобальной транспортной сети.