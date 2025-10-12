В суде № 2 Актау рассматривается гражданское дело о возмещении убытков, связанных с изъятием земельного участка на побережье Каспийского моря, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным представителя истца, предприниматель приобрёл землю у известного в регионе бизнесмена — бывшего депутата Мангистауского областного маслихата. Новый владелец планировал построить туристический объект и уже вложил средства в освоение территории. Однако участок был возвращён государству после того, как суд признал договор купли-продажи недействительным.

Незаконность постановления акима о выделении земли ранее подтвердила судебная инстанция. По словам юриста истца, участок был предоставлен без проведения тендера — под видом расширения существующего объекта, не имевшего акта ввода в эксплуатацию.

"Мы не исключаем возможный сговор между должностными лицами акимата и первоначальным получателем участка", — заявил юрист-консультант Абай Казтуганов.

История началась в 2021 году. Предприниматель приобрёл 12 наделов по четыре сотки каждый, полагая, что они находятся на первой береговой линии. Однако позже выяснилось, что между ними и морем расположены другие частные владения.

Бывший владелец, по данным юриста, получил землю под предлогом расширения, изменил её назначение под строительство базы отдыха, а затем разделил участок на 64 части для продажи.

Сумма иска о возмещении убытков составляет 94 миллиона тенге. Ответчиками по делу проходят акимат города Актау и бывший владелец земли.

В акимате заявили, что воздержатся от комментариев до вынесения решения суда.