В Актау стартовал IV Международный симпозиум музеев тюркского мира под названием "Каменные памятники – общее наследие тюркского мира", передает BAQ.KZ. Мероприятие собрало участников из Казахстана, Турции, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, Гагаузии и Северного Кипра, сообщает Центр общественных коммуникаций.

В симпозиуме принимают участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, директора национальных музеев, ученые и специалисты в области культурного наследия. По словам главы департамента по связям с тюркоязычными сообществами организации ТЮРКСОЙ Джавида Мовсумлу, в рамках форума проходят пленарное заседание и секционные обсуждения, посвящённые инновациям в музейном деле, археологическим исследованиям и развитию туризма.

Участники посетят Мангистауский областной историко-краеведческий музей им. А. Кекильбаева и международную выставку "Искусство ковроткачества у тюрков". 17 октября делегаты отправятся на экскурсию к подземным мечетям Шопан-ата и Бекет-ата, а также в урочище Бозжыра, чтобы ознакомиться с уникальными памятниками культурного и природного наследия региона.