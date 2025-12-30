В Актау пьяный водитель устроил ДТП на придомовой парковке
Мужчина не справился с управлением и задел несколько припаркованных автомобилей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау в 7 микрорайоне молодой водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на придомовой парковке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Инцидент произошёл около 03:00 28 декабря между домами №22 и 23. По информации полиции, водитель Toyota Camry, 2005 года рождения, не справился с управлением и задел несколько припаркованных автомобилей, один из которых опрокинулся.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали нарушителя. По факту происшествия составлен протокол по статье 608 КоАП РК ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения"). Материалы дела переданы в суд.
Водителю грозит административный арест до 20 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на семь лет.
Самое читаемое
- В Шымкенте почти вдвое сократилось число получателей АСП
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- Россия планирует поставлять газ на северо-восток Казахстана
- НДС по новым правилам: ставки, льготы и необлагаемые операции с 2026 года
- Переговоры во Флориде: о чём договорились Трамп и Зеленский