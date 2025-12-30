В Актау в 7 микрорайоне молодой водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на придомовой парковке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошёл около 03:00 28 декабря между домами №22 и 23. По информации полиции, водитель Toyota Camry, 2005 года рождения, не справился с управлением и задел несколько припаркованных автомобилей, один из которых опрокинулся.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали нарушителя. По факту происшествия составлен протокол по статье 608 КоАП РК ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения"). Материалы дела переданы в суд.

Водителю грозит административный арест до 20 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на семь лет.