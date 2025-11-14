Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения в сфере госзакупок, что позволило сэкономить девять миллиардов тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Среди выявленных случаев — попытка приобрести 12 юрт в Актау по 6,7 миллиона тенге каждая, тогда как на рынке аналогичные изделия стоят в 3–4 раза дешевле. По акту надзора прокуратуры закупку отменили, сэкономив 81 миллион тенге.

Всего в 2025 году прокуроры региона предотвратили необоснованные расходы бюджета на сумму 9 млрд тенге. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 121 должностное лицо, к административной — 34 человека. Основные нарушения касались завышения стоимости товаров, закупки избыточных и ненужных материалов, а также необоснованного выделения средств без бюджетных заявок.