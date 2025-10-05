Сегодня в Актау впервые, в рамках Года рабочих профессий, состоялась торжественная церемония открытия первого международного чемпионата профессионального мастерства TurkicSkills, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения, в чемпионате принимают участие студенты, молодые специалисты, эксперты и представители системы технического и профессионального образования тюркоязычных стран.

Главная цель мероприятия — распространение передового опыта в системе технического и профессионального образования, укрепление международного сотрудничества и повышение профессионального потенциала молодежи.

В церемонии открытия чемпионата приняла участие вице-министр просвещения Республики Казахстан Майра Мелдебекова.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Это важный этап модернизации системы технического и профессионального образования. Чемпионат TurkicSkills — одно из ключевых событий этого года. Он не только позволяет молодежи продемонстрировать профессиональное мастерство, но и укрепляет сотрудничество, обмен опытом и инновациями между тюркскими странами", — отметила вице-министр просвещения РК Майра Мелдебекова.

В чемпионате участвуют более 70 студентов и молодых специалистов, а также 90 экспертов. Соревнования проходят по направлениям инженерии, информационных технологий, производства, робототехники и сферы обслуживания.

Напомним, TurkicSkills продлится до 9 октября, а победители войдут в число лучших молодых профессионалов тюркских стран.