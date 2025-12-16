В Мунайлинском районе аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с новой специализированной техникой и контейнерами, предназначенными для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан", передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате, между городскими властями Актау и ТОО "Zero Waste Aktau" заключён договор по модернизации системы обращения с отходами. В соответствии с соглашением город поэтапно оснащается современной техникой и контейнерами, отвечающими европейским стандартам.

В 2025 году компания приобрела 25 мусоровозов марки Dongfeng и 2 100 контейнеров объёмом 1,1 кубического метра. Новая техника предназначена для сбора, уплотнения и транспортировки отходов и адаптирована к интенсивной эксплуатации в городских условиях. Контейнеры оснащены плотно закрывающимися крышками, что позволяет минимизировать распространение запахов и улучшить санитарное состояние дворов.

На сегодняшний день в городе уже установлено около 400 контейнеров. Полное размещение всех 2 100 единиц планируется завершить до конца года.

Глава региона отметил, что обновление системы вывоза отходов является важным шагом для повышения экологической безопасности и улучшения качества жизни жителей области.

Сообщается, что техника произведена в Казахстане и приобретена в рамках инвестиционного проекта национальной программы "Жасыл даму", направленной на развитие эффективной и экологически устойчивой системы управления отходами.