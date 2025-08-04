В Актау 17-летний парень утонул в море, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Трагический инцидент произошёл 4 августа в районе 4А микрорайона города Актау, сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации спасателей, около 15:50 часов юноша 2008 года рождения купался в несанкционированном месте вблизи ресторана Caruso. Во время купания его унесло течением, и он начал тонуть.

Очевидцы пытались помочь, бросив ему надувной круг, но его унесло волной.