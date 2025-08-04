В Актау утонул 17-летний парень
Очевидцы пытались помочь, бросив ему надувной круг, но его унесло волной.
Сегодня, 22:01
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Сегодня, 22:01Сегодня, 22:01
74Фото: pixabay.com
В Актау 17-летний парень утонул в море, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Трагический инцидент произошёл 4 августа в районе 4А микрорайона города Актау, сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации спасателей, около 15:50 часов юноша 2008 года рождения купался в несанкционированном месте вблизи ресторана Caruso. Во время купания его унесло течением, и он начал тонуть.
Очевидцы пытались помочь, бросив ему надувной круг, но его унесло волной.
"В 15:50 часов парень 2008 года рождения утонул во время купания в необорудованном месте. Тело погибшего обнаружено и извлечено из моря", - говорится в сообщении ДЧС.
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