В жилом комплексе "7 Қазына" в 38-м микрорайоне Актау произошла вспышка газовоздушной смеси. Все жители дома были экстренно эвакуированы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным ведомства, около 20:50 в квартире на втором этаже произошёл хлопок из-за утечки бытового газового баллона объёмом 10 литров. Возгорания и разрушений зафиксировано не было.

В результате инцидента пострадали мужчина 1979 года рождения и женщина 1988 года рождения. Оба с термическими ожогами были госпитализированы, их диагноз уточняется.

На место происшествия прибыли спасатели: они эвакуировали жильцов, оказали пострадавшим первую помощь и вынесли газовый баллон в безопасное место.