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  • В Актобе 150 дзюдоистов поборются в турнире, посвященном Алие Молдагуловой

В Актобе 150 дзюдоистов поборются в турнире, посвященном Алие Молдагуловой

В Актобе состоялось торжественное открытие республиканского турнира «ALIYA OPEN».

Сегодня 2026, 07:41
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Акимат Актюбинской области Сегодня 2026, 07:41
Сегодня 2026, 07:41
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Фото: Акимат Актюбинской области

Во Дворце единоборств «Жекпе-жек» города Актобе состоялась торжественная церемония открытия республиканского турнира по дзюдо среди взрослых мужчин и женщин «ALIYA OPEN», посвященного памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

В традиционном турнире принимают участие более 150 спортсменов из Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областей, а также города Шымкента.

В течение двух соревновательных дней дзюдоисты будут бороться за медали в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин.

"Турнир, посвященный памяти Алии Молдагуловой, направлен не только на развитие и популяризацию дзюдо, но и на сохранение памяти о подвиге национальной героини, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к истории страны", - отметили в акимате области.

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