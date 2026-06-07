В Актобе 150 дзюдоистов поборются в турнире, посвященном Алие Молдагуловой
В Актобе состоялось торжественное открытие республиканского турнира «ALIYA OPEN».
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Во Дворце единоборств «Жекпе-жек» города Актобе состоялась торжественная церемония открытия республиканского турнира по дзюдо среди взрослых мужчин и женщин «ALIYA OPEN», посвященного памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
В традиционном турнире принимают участие более 150 спортсменов из Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областей, а также города Шымкента.
В течение двух соревновательных дней дзюдоисты будут бороться за медали в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин.
"Турнир, посвященный памяти Алии Молдагуловой, направлен не только на развитие и популяризацию дзюдо, но и на сохранение памяти о подвиге национальной героини, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к истории страны", - отметили в акимате области.
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