В Актобе 150 дзюдоистов поборются в турнире, посвященном Алие Молдагуловой

Во Дворце единоборств «Жекпе-жек» города Актобе состоялась торжественная церемония открытия республиканского турнира по дзюдо среди взрослых мужчин и женщин «ALIYA OPEN», посвященного памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

В традиционном турнире принимают участие более 150 спортсменов из Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областей, а также города Шымкента.

В течение двух соревновательных дней дзюдоисты будут бороться за медали в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин.