В микрорайоне Есет батыра в Актобе достраивают детский сад, для детей с особыми образовательными потребностями. Такого учреждени в области ещё не было, передает BAQ.KZ.

Здание в форме цветка, пять двухэтажных корпусов вокруг общего атриума, зимний сад. Площадь 20 172 квадратных метра, стоимость 7,9 млрд тенге. Объект возводят за счёт Специального государственного фонда, который наполняется активами, возвращёнными прокуратурой государству.

Пять корпусов под пять диагнозов

Первый блок предназначен для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Второй - с нарушением зрения. Третий для детей с нарушениями слуха и речи. Четвёртый для детей с нарушениями интеллектуального развития. В пятом разместят медицинский блок и администрацию.

Помимо занятий здесь обещают коррекционно-педагогическую, психологическую и социальную помощь, спортивные залы, творческие студии и лечебную реабилитацию. Отдельно откроют консультационный центр для родителей.

Успеют ли к сентябрю

Строит объект ТОО «Казстройподряд». Заместитель акима области Асылбек Есенбаев на осмотре заявил, что сдать планируют досрочно, осенью этого года, к началу учебного года. Прокурор области Марат Абишев поручил уложиться в срок и не терять качество.

Все ждут этот уникальный центр, который будет помогать детям, - сказал он.

Что ещё построили на возвращённые деньги

В Актюбинской области за счёт этого же фонда уже сдали 11 сельских объектов здравоохранения. Они появились в Иргизском, Шалкарском, Байганинском, Хобдинском, Алгинском и Мугалжарском районах.

В селе Нура Иргизского района в 2025 году появился медпункт на 40 посещений в смену, он обошёлся в 353 млн тенге. Раньше за квалифицированной помощью приходилось ехать в райцентр.

История села Тогыз Шалкарского района показательнее. Там медпомощь сорок лет оказывали в неприспособленном помещении. Фельдшерско-акушерский пункт за 98 млн тенге построили только в апреле этого года, теперь на него приходится свыше 700 жителей.

Отметим что ещё три объекта здравоохранения сейчас строятся в Хромтауском, Мугалжарском и Шалкарском районах. Общая стоимость превышает 5 млрд тенге.